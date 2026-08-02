Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про успішні влучання на території Росії?

Найбільших втрат, за його словами, зазнав морський термінал "Тамань" у селищі Волна Краснодарського краю. Під час удару українські дрони знищили 12 резервуарів місткістю по 5 тисяч тонн кожен. Загальна площа пожежі перевищила 17 тисяч квадратних метрів. Атаку 30 липня здійснили підрозділи 1-го оперативного центру СБС "Птахи" спільно з 413-м окремим підрозділом "Рейд" та СБУ.

Крім того, за чотири доби українські сили уразили ще чотири російські нафтопереробні заводи. 2 серпня під удар потрапили НПЗ "Башнефть" в Уфі та Саратовський нафтозавод. 31 липня було атаковано завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгограді, а 30 липня – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермському краї.

За словами "Мадяра", удари по паливній інфраструктурі Росії стали результатом спільної роботи підрозділів Сил безпілотних систем, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та інших складових Сил оборони. Вони спрямовані на зниження можливостей російської армії забезпечувати свої війська паливом.

Де нещодавно у Росії лунали вибухи?

У російському Омську 2 серпня під час атаки безпілотників пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО, а губернатор Омської області заявив про відбиття атаки та скасував вечірні заходи до Дня міста. У мережі також опублікували кадри задимлення в районі Омського нафтопереробного заводу. За попередніми даними, саме НПЗ міг бути однією з цілей атаки.

У ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об'єктів Росії. Під атакою опинилися Саратовський НПЗ, військовий аеродром "Енгельс" та нафтобаза в Людинові Калузької області. Також уражено місце зберігання і запуску ударних дронів у Брянській області та кілька пунктів управління БпЛА. Крім того, українські безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Самарській області, який після удару зазнав значних руйнувань.

Напередоні Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії в Чорному й Азовському морях, а також у глибокому тилу. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки було затоплено підсанкційний російський контейнеровоз "Яніна". Крім того, підрозділи СБУ уразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у Башкортостані, які забезпечують паливом російський військово-промисловий комплекс. Зеленський наголосив, що Україна продовжує системно завдавати ударів по об'єктах, які підтримують воєнну машину Росії.