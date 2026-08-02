У Генштабі підбили підсумки нічної атаки на Росію.

Які цілі уражені в Росії?

Так, було завдано удару по НПЗ "Саратовський" у Саратові. На території підприємства виникла пожежа. Масштаби збитків ще встановлюються.

Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Він переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб ВПК Росії.

Також під атакою опинився аеродром "Енгельс" у Саратовській області. На території летовища внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Аеродром "Енгельс" є однією з основних баз для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Окрім того, уражено нафтобазу "Людиновська" у Людинові, що у Калузькій області.

Цю нафтобазу використовують для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб російської армії.

Атаки зазнали й інші об'єкти:

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область);

пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова (Курська область), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровської області) та Яблукового (Запорізька область).

Зауважимо, що українські дрони також вдарили по логістичному центру Wildberries у Новосімейкино, що у Самарській області. Після атаки склад припинив існувати.

Цей логістичний комплекс площею 178 600 метрів квадратних є одним із ключових хабів компанії у Поволжі.

Цікаво, що його місцерозташування видали самі росіяни, розмістивши неподалік інсталяцію з прапором і літерами "Z" та "V" – символами агресії проти України.

Повідомляється, що безпілотники долетіли і до Уфи, уразивши Уфимський НПЗ "Башнафти" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.