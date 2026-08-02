Кадри наслідків удару поширює моніторинговий телеграм-канал Exilenova+. Атаку підтвердив також очільник ЦПД Андрій Коваленко.
Що відомо про атаку на НПЗ в Уфі?
Унаслідок удару БпЛА було уражено Уфимський НПЗ "Башнафти" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Підприємство щороку може переробляти близько 6,6 мільйона тонн нафти та виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, скраплений газ і бітум.
Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом промисловості, транспорту та, зокрема, військової сфери. Наразі масштаби пошкоджень і наслідки атаки встановлюються.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ситуація в Уфі після атаки дронів / Exilenova+
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що в Уфі, а також у Саратові, горять НПЗ. "Вдало влучили", – коротко написав він.
Підсумки "спецоперації", Уфа, НПЗ / Exilenova+
Зауважимо, безпілотники 2 серпня атакували й інші об'єкти на території Росії. Зокрема, під удар потрапив логістичний центр Wildberries у Новосімейкіно Самарської області – один із головних "містків" між європейською та азійською частинами країни-агресорки.
Також уночі масованої атаки зазнали Саратов та Енгельс. Основною ціллю став, власне, Саратовський НПЗ, про який писав і Коваленко, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.
Там було пошкоджено низку виробничих установок, що може позначитися на роботі підприємства та виробництві високооктанового пального.