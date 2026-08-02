Кадры последствий удара публикует мониторинговый телеграм-канал Exilenova+. Атаку также подтвердил глава ЦПД Андрей Коваленко.

Что известно об атаке на НПЗ в Уфе?

В результате удара БПЛА был поражен Уфимский НПЗ "Башнафти" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Предприятие ежегодно может перерабатывать около 6,6 миллиона тонн нефти и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и битум.

Завод играет важную роль в обеспечении топливом промышленности, транспорта и, в частности, военной сферы. В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений и последствия атаки.



Ситуация в Уфе после атаки дронов / Exilenova+

Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко отметил, что в Уфе, а также в Саратове горят НПЗ. "Удачно попали", – кратко написал он.



Итоги "спецоперации", Уфа, НПЗ / Exilenova+

Отметим, что 2 августа беспилотники атаковали и другие объекты на территории России. В частности, под удар попал логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области – один из главных "мостиков" между европейской и азиатской частями страны-агрессора.

Также ночью массированной атаке подверглись Саратов и Энгельс. Основной целью стал, собственно, Саратовский НПЗ, о котором писал и Коваленко, где после взрывов разразился масштабный пожар.

Там был повреждён ряд производственных установок, что может сказаться на работе предприятия и производстве высокооктанового топлива.