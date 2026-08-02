Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как СБС уничтожили российские бензовозы?

Украинские военные заметили колонну бензовозов, которая двигалась по территории временно оккупированной Запорожской области в населенном пункте Приморск.

Крыму тяжело достается бензин – всего один из трех. Все задачи так называемой "СВО" будут выполнены благодаря значительному падению украинских дронов по вашему приказу,

– написал Мадяр.

3-й батальон "Назик" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" уничтожил 2 бензовоза и один автомобиль сопровождения колонны.

ВСУ нанесли удар по оккупантам: смотрите видео

Что еще известно о успешных операциях СБС?

За последние 72 часа Силы беспилотных систем провели атаки на ВОТ 13 энергообъектов. Среди них – Зуевская ТЭЦ в Донецкой области. Всего в период с 1 июля по 2 августа было поражено 177 энергетических целей на ВОТ.

"Мадяр" уточнил, что после атаки в блэкауте до сих пор находятся Зуевская ТЭЦ, 3 электроподстанции в Мариуполе, одна – в Геническе, две – в Бердянске.

Украинские беспилотники в течение четырех суток нанесли удары по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам и морскому терминалу "Тамань". Враг понес масштабные потери топливной инфраструктуры.