Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як СБС знищили російські бензовози?

Українські військові помітили колону бензовозів, яка рухалася по території тимчасово окупованої Запорізької області у населеному пункті Приморськ.

Тяжко Криму бензин дістається – одненький із трьох. Усі завдання так званої "СВО" будуть виконані завдяки значному падінню українських дронів за вашим наказом,

– написав Мадяр.

3 батальйон "Назік" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" знищив 2 бензовози та одну автівку супроводу колони.

ЗСУ вгатили по окупантах: дивіться відео

Що ще відомо про успішні операції СБС?

За останні 72 години Сили безпілотних систем атакували на ТОТ 13 енергооб'єктів. Серед них – Зуївська ТЕЦ на Донеччині. Загалом упродовж 1 липня – 2 серпня було уражено 177 енергетичних цілей на ТОТ.

"Мадяр" уточнив, що після атаки у блекауті досі перебувають Зуївська ТЕЦ, 3 електропідстанції у Маріуполі, одна – в Генічеську, дві – у Бердянську.

Українські безпілотники протягом чотирьох діб завдали ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах і морському терміналу "Тамань". Ворог зазнав масштабних втрат паливної інфраструктури.