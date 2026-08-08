Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Як СБС знищували російські судна?
Під час однієї з атак три керовані ракети ЗРГК "Панцир-С1" були спрямовані по "Птаху" СБС, однак у районі Геленджика вдалося уразити судно тіньового флоту.
Загалом протягом 1 – 8 серпня в межах операції "Птахи" СБС відпрацювали по 12 суднах у Чорному та Азовському морях.
ЗСУ знищують ворожі судна: дивіться відеоНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Від початку операції, яка триває з 6 липня, результативно відпрацьовано по 218 плавзасобах: 134 — в Азовському морі та 84 — у Чорному.
Судноплавство Керченською протокою безстроково заблоковано з 10 липня, наразі 30 діб, до окремого розпорядження, Волелюбним Українським Птахом,
– заявив "Мадяр".
Інші новини про успішні операції СБС
Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій. Лише за 23 – 24 липня було уражено 19 енергетичних об'єктів.
Українські військові знищили російські бензовози, які рухались по території тимчасово окупованої Запорізької області. 3 батальйон "Назік" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" знищив 2 бензовози та одну автівку супроводу колони.
Безпілотники ЗСУ протягом чотирьох діб завдали ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах і морському терміналу "Тамань". Ворог зазнав масштабних втрат паливної інфраструктури.