Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як СБС знищували російські судна?

Під час однієї з атак три керовані ракети ЗРГК "Панцир-С1" були спрямовані по "Птаху" СБС, однак у районі Геленджика вдалося уразити судно тіньового флоту.

Загалом протягом 1 – 8 серпня в межах операції "Птахи" СБС відпрацювали по 12 суднах у Чорному та Азовському морях.

ЗСУ знищують ворожі судна: дивіться відео

Від початку операції, яка триває з 6 липня, результативно відпрацьовано по 218 плавзасобах: 134 — в Азовському морі та 84 — у Чорному.

Судноплавство Керченською протокою безстроково заблоковано з 10 липня, наразі 30 діб, до окремого розпорядження, Волелюбним Українським Птахом,

– заявив "Мадяр".

Інші новини про успішні операції СБС

Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій. Лише за 23 – 24 липня було уражено 19 енергетичних об'єктів.

Українські військові знищили російські бензовози, які рухались по території тимчасово окупованої Запорізької області. 3 батальйон "Назік" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" знищив 2 бензовози та одну автівку супроводу колони.

Безпілотники ЗСУ протягом чотирьох діб завдали ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах і морському терміналу "Тамань". Ворог зазнав масштабних втрат паливної інфраструктури.