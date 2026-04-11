Россияне скоро не смогут быть в Крыму: авиаэксперт раскрыл, сколько ПВО уничтожили ВСУ

В Крыму и на временно оккупированных территориях Россия уже давно теряет не отдельные установки, а целый слой противовоздушной обороны. Поэтому украинские дроны все увереннее проходят маршруты над Азовским и Черным морями и достают цели все глубже в тылу врага.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что российская система ПВО за это время заметно изменилась, потому что ВСУ серьезно проредили ее в Крыму. Он раскрыл, сколько средств уже потеряли оккупанты и почему полуостров быстро теряет для них ощущение безопасного тыла.

ПВО России в Крыму

Чтобы понять, почему украинские дроны теперь заходят все дальше, надо смотреть на то, как за время большой войны изменилась сама российская система противовоздушной обороны. До 2022 года она строилась вокруг С-300 и С-400, а ближе прикрытие должны были давать "Панцири", "Торы", "Стрела-10", "Тунгуски" и "Буки". Но эта схема начала ломаться после больших потерь, и то, что раньше должно было лишь подстраховывать основные комплексы, теперь закрывает для россиян все больше направлений.

Оказалось, что "Панцири", "Торы", "Стрела-10", "Тунгуски", "Буки" М1, М2, М3 фактически стали основными средствами, потому что С-300 и С-400 очень серьезно выбиваются,

– подчеркнул Криволап.

Заметнее всего это ударило по ключевым для России районам, где ПВО пришлось прореживать и перебрасывать с места на место. Часть комплексов, в частности из Калининграда, стягивали именно в Крым, потому что полуостров для оккупантов стал и плацдармом для ударов по Украине, и важным логистическим узлом. Но после системных поражений россияне уже не держат там стабильную оборону, а просто пытаются латать дыры там, где в конкретный момент появляется угроза.

Россияне с объектового ПВО перешли к системе "Трешкин кафтан". Там, где мы бьем, они пытаются туда стянуть и перетащить системы. Потом мы переходим в другое место, они стягивают все туда. Фактически сейчас они пытаются якобы что-то как-то закрыть, но у них это не получается,

– сказал он.

Чем больше систем ПВО приходится перебрасывать и чем больше их уничтожают, тем труднее оккупантам прикрывать полуостров и тем шире возможности открываются для новых украинских ударов.

Сколько ПВО Россия потеряла в Крыму?

Масштаб потерь уже такой, что для россиян это давно не несколько отдельных поражений, а серьезное проседание всей системы прикрытия. По открытым подтвержденным данным, говорится примерно о 400 уничтоженных единиц, среди них командные пункты и около 120 радаров.

К слову: взрывы в оккупированном Крыму уже стали системными, потому что Украина последовательно бьет не только по отдельным целям, а по всей военной инфраструктуре полуострова. Под ударами оказываются порты, склады, ПВО, железнодорожные узлы и объекты, через которые Россия держит Крым как большую тыловую базу для войны на юге.

Украинская сторона оценивает эти потери еще выше и говорит уже о более 5 тысяч элементов российской ПВО. Под Джанкоем, в частности, уничтожали радары к С-400, а стоимость таких систем может достигать сотен миллионов долларов.

Мы очень много там всего уничтожили. Чем больше мы уничтожаем, тем больше можем заходить, а чем дальше можем заходить, тем мощнее становятся удары,

– подчеркнул Криволап.

Поэтому удары уже доходят значительно глубже и становятся для россиян все более болезненными. Крым перестает быть защищенным тылом и превращается в направление, где оккупантам все труднее держаться.

Я думаю, что скоро будет такая ситуация, когда Крым станет фактически невозможным для пребывания там российских военных,

– сказал он.

Пока основное давление идет дронами, но дальше в большом количестве могут подключаться ракеты, а после них и авиация. Для россиян это будет еще хуже, потому что их ПВО уже серьезно проредили, а производство не успевает перекрывать такие потери.

