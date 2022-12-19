ПВО сбила 2 вражеских вертолета, на Запорожье у россиян огромные потери: главное от Генштаба

Силы обороны сбили два вражеских вертолета и нанесли врагу значительные потери на Запорожье. Противник продолжает терпеть поражение на поле боя.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 19 декабря. Отмечают, что только за последние дни враг потерял 15 единиц техники в Запорожской области.

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За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области, уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Также подчеркивают, что силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информацию относительно их типа пока уточняют.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

Враг атаковал с воздуха

В Генштабе сообщили, что в течение суток противник нанес 1 ракетный удар, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных беспилотника "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население. Главное о ситуации на всех направлениях фронта На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Волчанск и Двуречная Харьковская область.

На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Берестово, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и города Херсон, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане. Оккупанты массово перепрофилируют больницы в Луганской области В Генштабе сообщили, что из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали. Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.