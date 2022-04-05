ПВО сбила две вражеские цели над Ровенской областью

В ночь с 4 на 5 апреля враги активно обстреливали украинские города. Благодаря усилиям украинской ПВО над Ровенской областью сбили сразу две воздушные цели.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Однако он не уточнил, какие именно цели удалось ликвидировать нашим защитникам.

К теме Цель оккупантов – установить полный контроль над Донбассом, – Генштаб ВСУ

ПВО успешно поработала и на Днепропетровщине

Пришлось поработать силам ПВО и в Днепропетровской области, которую враг атаковал в ночь с 4 на 5 апреля. Украинские военные сбили сразу 2 вражеские ракеты. Обломки упали на одно из сел, возник пожар. К счастью, пострадавших нет.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру

В Генштабе ВСУ ранее подтвердили, что враг продолжает целить по объектам мирной инфраструктуры. Под огнем находится Харьков. Значительные разрушения на Донбассе. Здесь оккупанты нанесли ночью удар по Дзержинскому фенольному заводу.

Как прошла ночь в областях Украины 5 апреля: узнайте в видео