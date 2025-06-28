Операторы дронов продолжают наносить точечные удары по важным целям противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 ОШБр.

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На фронте уничтожают технику врага

На этот раз украинские военные уничтожили зенитную установку "Шилка", которую российские войска использовали для прикрытия своих позиций.

Успешная ликвидация вражеской техники: смотрите видео

Справка: "Шилка" – это самоходная зенитная установка, предназначена для прикрытия наземных подразделений и поражения воздушных целей на высоте до 1,5 километров и на расстоянии до 2,5 километров, которые движутся со скоростью до 450 метров в секунду.

Кроме этого, под огонь попали и другие цели врага. Так, было уничтожено танк, боевую машину пехоты, миномет, грузовик "Урал", "буханку", а также личный состав врага. Все цели были поражены с воздуха благодаря точной работе операторов.

Командование бригады отмечает, что боевая работа продолжается. Защитники ежедневно уничтожают технику и силы противника, приближая украинскую победу.

Ранее сообщалось, что на Новопавловском направлении бойцы 413-го батальона Сил беспилотных систем обнаружили и ликвидировали РСЗО М1991 северокорейского производства. В результате попадания повреждена кабина экипажа, после чего сдетонировал весь боекомплект. РСЗО была полностью уничтожена.