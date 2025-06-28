Оператори дронів продовжують завдавати точкових ударів по важливих цілях противника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 3 ОШБр.

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На фронті нищать техніку ворога

Цього разу українські військові знищили зенітну установку "Шилка", яку російські війська використовували для прикриття своїх позицій.

Успішна ліквідація ворожої техніки: дивіться відео

Довідка: "Шилка" – це самохідна зенітна установка, призначена для прикриття наземних підрозділів і ураження повітряних цілей на висоті до 1,5 кілометра та на відстані до 2,5 кілометра, які рухаються зі швидкістю до 450 метрів за секунду.

Окрім цього, під вогонь потрапили й інші цілі ворога. Так, було знищено танк, бойову машину піхоти, міномет, вантажівку "Урал", "буханку", а також особовий склад ворога. Всі цілі були уражені з повітря завдяки точній роботі операторів.

Командування бригади зазначає, що бойова робота триває. Захисники щодня знищують техніку та сили противника, наближаючи українську перемогу.

Раніше повідомлялось, що на Новопавлівському напрямку бійці 413-го батальйону Сил безпілотних систем виявили та ліквідували РСЗВ М1991 північнокорейського виробництва. Унаслідок влучання пошкоджено кабіну екіпажу, після чого здетонував увесь боєкомплект. РСЗВ була повністю знищена.