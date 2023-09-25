"ПВО" слезам не верит: в Джанкое слышали мощные взрывы, россияне – в истерике

Вечер 25 сентября для жителей Крыма – действительно незабываемый. Во-первых, в Севастополе прозвучала первая воздушная тревога. Во-вторых, в Джанкое слышали мощные взрывы.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в Джанкое подняли всю авиацию, передает 24 Канал. оккупанты боятся, что "хлопок" его минусный.

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Местные жители паникуют в чатах. Они пишут, что ударило "очень сильно". Такой "хлопок" им никак не нравится.