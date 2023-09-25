"ПВО" слезам не верит: в Джанкое слышали мощные взрывы, россияне – в истерике
25 сентября 2023, 21:51Читати новину українською
Вечер 25 сентября для жителей Крыма – действительно незабываемый. Во-первых, в Севастополе прозвучала первая воздушная тревога. Во-вторых, в Джанкое слышали мощные взрывы.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что в Джанкое подняли всю авиацию, передает 24 Канал. оккупанты боятся, что "хлопок" его минусный.
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Местные жители паникуют в чатах. Они пишут, что ударило "очень сильно". Такой "хлопок" им никак не нравится.Заметьте! Ранее в сети показали, как оккупанты пытаются "защитить" Севастопольскую бухту.