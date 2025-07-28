"Защити небо своей громады": как присоединиться к группам ПВО и какие требования к кандидатам

В Украине начнут работу группы противовоздушной обороны, которые действуют в составе добровольческих формирований территориальных общин. Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм вступления.

Проект является экспериментальным и направлен на усиление ПВО с участием подготовленных граждан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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Как вступить в ГПО?

Куда обращаться:

Добровольцы должны обращаться к командиру добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ) по месту жительства. Если ДФТГ еще не создано, можно инициировать его формирование через местную военную администрацию совместно с частями Сил ТрО ВСУ.

Кто может вступить, какие требования:

Членом ДФТГ может быть гражданин Украины от 18 лет, проживающий в общине, где действует формирование. Доброволец должен пройти отбор (медицинский, психологический и профессиональный) и заключить контракт. Участники групп ПВО не должны подлежать мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Операторы беспилотников должны иметь сертификат внешнего пилота в соответствии с постановлением КМУ №1129 от 1 октября 2024 года. В течение первых 45 дней с начала проекта это требование необязательно. Его можно выполнить уже после подписания контракта.

Для работы с пилотируемыми самолетами надо иметь надлежащую квалификацию и документы. Назначение в экипажи осуществляет командир группы ПВО по согласованию с Воздушными силами ВСУ.

Заключение контракта:

Для участия в группе ПВО сначала нужно стать членом ДФТГ. Для этого заключается контракт сроком на три года. Заявление подается на имя командира с личными и контактными данными, информация о регистрации места жительства, сведения об образовании, место работы, военно-учетную специальность и тому подобное.

Далее доброволец проходит медицинский, профессиональный и психологический отбор. Далее заключается контракт, доброволец принимает присягу и получает удостоверение в течение 30 дней.

Пакет необходимых документов:

Заявление о членстве в добровольческом формировании;

Копия документа, удостоверяющего личность;

Копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин);

Копия ИНН;

Документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации (если присоединяется лицо, которое не подлежит мобилизации).

Вознаграждения и социальная защита:

Добровольцы групп ПВО имеют право на дополнительное вознаграждение до 100 000 гривен в месяц, пропорционально количеству дней дежурства. Сумма не является фиксированной. На них также распространяются гарантии, предусмотренные статьей 119 КЗоТ Украины, а именно сохранение места работы и должности на период участия в мероприятиях ППО.