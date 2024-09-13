ВСУ запускают одну ракету и надеются, что не прилетит, – Зеленский о проблемах с ПВО

Украинские военные не имеют достаточного количества ракет ПВО для сбивания вражеских целей. Поэтому наши защитники вынуждены экономить оружие и надеяться, что не будет попадания.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Президент Украины также рассказал зачем Украине нужно разрешение на применение дальнобойных ракет от партнеров по России, передает 24 Канал.

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Что рассказал Зеленский о проблемах с ПВО в Украине

Украинский лидер обратил внимание на слова ведущего CNN Фарида Закарии, который отметил, что у нашего государства есть четыре Patriot. По словам Зеленского, он не может говорить, сколько именно этих комплексов сейчас имеет Украина, но он бы сказал, что их недостаточно.

"Но реальность более положительная, чем официальная информация", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул эффективность современных систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, NASAMS Hawk и IRIS-T, отметив их оперативный успех. Однако он выразил желание, чтобы эти системы "работали с ракетами", ведь их постоянно недостаточно.

Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты по цели, а они, как украинцы, лучше одну, может не придет. Это факт. Но в этом юморе трагедия, потому что ракет недостаточно. Просто недостаточно этих ракет,

– рассказал глава государства.

Зачем Украине бить по России ракетами ATACMS

Зеленский также подчеркнул, что россияне для ударов по Украине применяют свою авиацию, обстреливают 4 тысячами управляемыми авиационными бомбами восточные области нашего государства. Поэтому, как отметил президент, для поражения этих целей нужно разрешение на применение ATACMS по России.

"ATACMS, в том виде, который есть у нас сегодня, ни к чему. Если ты не можешь использовать их по вражеским военным базам или по их площадкам, где есть вертолеты, или по их военным аэродромам, где есть самолеты, то ни к чему", – объяснил украинский президент.

Он также отметил, что если в ATACMS большое ограничение на применение ракет, потому что их мало, то это так не работает. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что решающую роль в войне также сыграли и HIMARS, однако количество применений сейчас этого оружия уменьшилось, по сравнению с первым периодом войны.