Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, заметив, что противовоздушная оборона состоит из трех компонентов: зенитных ракетных комплексов, истребительной авиации и радиотехнических войск. Украина усиленно использует самолеты, чтобы сбивать вражеские ракеты и дроны.

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Одно оружие раскрылось по-новому

Как отметил Романенко, самолеты-истребители являются высокоманевренными средствами противовоздушной обороны. Они буквально могут сбить ракету в одной области. А уже через 10-20 минут уничтожать очередную российскую ракету в другом регионе. В свое время украинский F-16 сбил 6 крылатых ракет за один вылет.

Истребители позволяют экономить дорогостоящие зенитные ракеты, которых Украина получает достаточно мало. Наши пилоты используют ракеты "воздух-воздух" малого радиуса действия.

Ракеты малой дальности фактически лишние для авиации. Сейчас происходят загоризонтные бои на десятки, а то и сотни километров. Поэтому ракеты малой дальности используют для уничтожения ракет. Самолет "Мираж" может нести на борту шесть таких ракет. Если шесть раз наведется, то сможет сбить шесть российских крылатых ракет. Это – эффективное оружие,

– подчеркнул Романенко.

Бывают случаи, когда вражескую воздушную цель вообще сбивают из авиационной пушки. Это – еще более дешевый вариант.

Добавим, в ночь на 25 апреля Россия запустила 103 ударных беспилотника по Украине. Силы ПВО уничтожили большинство из них.