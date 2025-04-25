Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, зауваживши, що протиповітряна оборона складається з трьох компонентів: зенітних ракетних комплексів, винищувальної авіації та радіотехнічних військ. Україна посилено використовує літаки, аби збивати ворожі ракети та дрони.

До теми Таких систем мало навіть у світі: які засоби найефективніше збивають балістику

Одна зброя розкрилася по-новому

Як наголосив Романенко, літаки-винищувачі є високоманевреними засобами протиповітряної оборони. Вони буквально можуть збити ракету в одній області. А вже через 10-20 хвилин знищувати чергову російську ракету в іншому регіоні. Свого часу український F-16 збив 6 крилатих ракет за один виліт.

Винищувачі дозволяють економити високовартісні зенітні ракети, яких Україна отримує достатньо мало. Тут наші пілоти використовують ракети "повітря-повітря" малого радіуса дії.

Ракети малої дальності фактично зайві для авіації. Зараз відбуваються загоризонтні бої на десятки, а то й сотні кілометрів. Тому ракети малої дальності використовують для знищення ракет. Літак "Міраж" може нести на борту шість таких ракет. Якщо шість разів наведеться, то зможе збити шість російських крилатих ракет. Це – ефективна зброя,

– підкреслив Романенко.

Бувають випадки, коли ворожу повітряну ціль взагалі збивають з авіаційної гармати. Це – ще дешевший варіант.

Додамо, в ніч на 25 квітня Росія запустила 103 ударні безпілотники по Украні. Сили ППО знищили більшість із них.