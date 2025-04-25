В Україні постійно наголошують, що нам потрібно більше комплексів ППО, щоб захистити небо. Як розповів 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап, навіть були повідомлення про початок розробки стратегічної системи протиповітряної оборони.

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У чому особливості роботи Patriot

Якщо розглядати питання створення серйозної, надійної системи ППО, то треба починати з високого космосу, з перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, але не тоді, коли вони перебувають над тобою. А саме так зараз працюють системи Patriot і SAMP/T.

Якщо казати про балістичні ракети, то Patriot надійно працює на сегмент 120 градусів по горизонту і 90 градусів по вертикалі. Це те, що перекриває один комплекс. Якщо він навіть збиває балістичну ракету, то вона падає недалеко від місця, куди прямувала.

Коли балістична ракета починає рух до землі, вона летить майже по вертикальній траєкторії. Навіть якщо її збивають, уламки все одно продовжують летіти туди, куди вона мала поцілити,

– пояснив авіаційний експерт.

Тобто не буде такого великого ураження, але буде значна кількість уламків, які також завдають великої шкоди.

У світі є потужна альтернатива

Якщо ми хочемо збивати ракети не тоді, коли вони у нас над головою, а далеко, то такі можливості зараз мають американські комплекси THAAD, Aegis та ізраїльський Хец-3. Вони вражають ракети, коли ті ще не досягли найвищої точки, а вона може бути і 150 – 200 кілометрів висоти, або тоді, коли міжконтинентальна балістична ракета ще не почала розділятися.

У нас таких систем взагалі нема. Їх навіть у світі не дуже багато. Їх перевозять з місця на місце, залежно де є накопичення певного вибухового потенціалу,

– додав авіаційний експерт.

Ракети до цих комплексів в 3 – 4 рази дорожчі, ніж до Patriot. Якщо комплекс Patriot з ракетами коштує приблизно 1,5 мільярда доларів то THAAD – 5 – 7 мільярдів, залежно від комплектації. Жодна країна самостійно не створить таку систему захисту. До того ж є певні технічні проблеми, адже фактично монополія на збиття балістики є в США та Ізраїлю.

Різниця з Ізраїлем – колосальна

Говорячи про ефективність роботи ППО в Ізраїлі, варто розуміти, що ця країна за площею приблизно дорівнює Київській області. Якщо ми чуємо, що їхня протиповітряна оборона збила всі 200 ракет, то це тому, що вона працювала на дуже обмеженій ділянці.

Окрім того, американці, французи, англійці перенесли туди свої засоби для збиття балістичних ракет. Там була висока концентрація засобів ППО. У нас такої концентрації нема навіть приблизно, тому різниця дуже суттєва,

– наголосив Костянтин Криволап.

На жаль, поки в Україні працює так, що з одного місця ми забираємо, в іншому утворюється "дірка". Все тому, що комплексів серйозно бракує. Їхній дефіцит також помітний у світі, а процес виготовлення досить тривалий.

"Всі починають розуміти, що безпека – це серйозне питання, тому ніхто не хоче ділитися, ані ракет ракетами, ані комплексами", – підкреслив авіаційний експерт.

Тому наше ППО справді відпрацювало чудово, зважаючи на всі фактори. Ба більше, до того як Україна збила ракету "Кинджал" вважалося, що вірогідність збиття у комплексі Patriot становить 60%. Тепер стало зрозуміло, що мовиться про 80%, тому по цілі, як правило, запускають 2 ракети, а не 4.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян по Києву загинуло 12 людей, десятки поранені. Ворог повністю знищив двоповерховий будинок, у якому жили люди. За словами президента, росіяни, ймовірно, використали північнокорейську балістичну ракету. Загалом по Україні випустили близько 200 засобів ураження.