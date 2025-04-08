Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, можно говорить только о тех проектах, о которых уже было публично известно.

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Какие проекты уже используют на поле боя

Как отметил Катков, прежде всего стоит выделить ЗРК Gravehawk, который разработали за счет Великобритании и Дании. Этот комплекс использует ракету класса "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-73.

Фактически берут эту ракету и запускают с земли. Дальность меньше, чем если бы запускали с самолета. Но это тот же путь, который используют, к примеру, в NASAMS. По состоянию на 2021 год Украина могла производить и модернизировать ракету Р-73. Были проекты, чтобы сделать ее лучше,

– сказал Катков.

Военные уже публиковали фотографии, где на автомобиль "Хамви" была установлена пусковая с ракетами Р-73. Также удалось интегрировать эту ракету в ЗРК "Оса". И даже на морском дроне "Магура" используют Р-73.

Пока неизвестно, какая именно дальность поражения этой ракеты для систем ПВО. Есть предположение о периметре 10-12 километров. Но дальность может быть и больше.

В любом случае разработка новых собственных ракет к ЗРК или самих зенитных ракетных комплексов – это о перспективе в несколько лет. Такое невозможно быстро организовать.

Напомним, недавно Владимир Зеленский отметил, что Украина способна обеспечить производство ПВО на своей территории. Локализация производств от международных партнеров и предоставление лицензий – то, что очень нужно нашему государству.