Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, можна говорити лише про ті проєкти, про які вже було публічно відомо.

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Які проєкти вже використовують на полі бою

Як наголосив Катков, насамперед варто виділити ЗРК Gravehawk, який розробили коштом Великої Британії та Данії. Цей комплекс використовує ракету класу "повітря-повітря" малого радіуса дії Р-73.

Фактично беруть цю ракету і запускають із землі. Дальність менша, ніж якби запускали з літака. Але це той самий шлях, який використовують, до прикладу, у NASAMS. Станом на 2021 рік Україна могла виробляти та модернізувати ракету Р-73. Були проєкти, щоб зробити її кращою,

– сказав Катков.

Військові вже публікували фотографії, де на автомобіль "Хамві" була встановлена пускова з ракетами Р-73. Також вдалося інтегрувати цю ракету до ЗРК "Оса". І навіть на морському дроні "Магура" використовують Р-73.

Наразі невідомо, яка саме дальність ураження цієї ракети для систем ППО. Є припущення про периметр 10-12 кілометрів. Але дальність може бути й більшою.

У будь-якому випадку розробка нових власних ракет до ЗРК чи самих зенітних ракетних комплексів – це про перспективу у кілька років. Таке неможливо швидко організувати.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський наголосив, що Україна здатна забезпечити виробництво ППО на своїй території. Локалізація виробництв від міжнародних партнерів та надання ліцензій – те, що дуже потрібне нашій державі.