В цьому нам допомогли британські модернізовані пускові установки Gravehawk на базі "Оси". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Україна адаптовує старі ракети до нових реалій

Ці 105-кілограмові ракети з інфрачервоним наведенням, які зазвичай використовуються на винищувачах МіГ-29 та Су-27, здатні вражати цілі на відстані до 19 миль, орієнтуючись на теплові сигнатури реактивних двигунів.

Проте, як і багато інших ракет "повітря-повітря", Р-73 можна адаптувати для запуску з наземних платформ. Коли запаси українських спеціалізованих ракет "земля-повітря" – зокрема, 9М33 для зенітних комплексів "Оса" – почали вичерпуватися, з’явилася необхідність у використанні Р-73 на землі.

Сьогодні в Україні функціонує щонайменше три види наземних пускових установок для Р-73: Gravehawk, розроблена британськими інженерами, модифікована версія комплексу "Оса" та ще одна мобільна пускова установка на базі вантажівки.

Британія почала будувати 17 установок Gravehawk для України минулого року. Перший варіант "Оси" з адаптованими ракетами Р-73 з’явився у 2023 році, а нова вантажна установка стала частиною арсеналу 3-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ лише цього місяця.

Незважаючи на поважний вік засобів та обмеження тактико-технічних характеристик, ми знаходимо можливості для модернізації та впровадження новітніх підходів,

– написав солдат 3-ї десантно-штурмової бригади Максим Зайченко.

Його слова не безпідставні. Хоча Р-73 була розроблена ще у 1980-х, потенціал її оновлення залишається значним. Зокрема, на початку 2000-х київське ЦКБ "Арсенал" створило для цієї ракети нову головку самонаведення – ММ-2000, яка вирізняється підвищеною чутливістю та стійкістю до перешкод.

Наразі невідомо, чи оснащені українські наземні пускові установки покращеними головками самонаведення. Однак, з огляду на можливості модернізації, українські сили, ймовірно, використовують усі наявні технології для посилення протиповітряної оборони на передовій.

До слова, 24 березня Росія запустила по Україні 99 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Силам ППО вдалося збити 57 дронів, а 36 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.