В этом нам помогли британские модернизированные пусковые установки Gravehawk на базе "Осы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Украина адаптирует старые ракеты к новым реалиям

Эти 105-килограммовые ракеты с инфракрасным наведением, которые обычно используются на истребителях МиГ-29 и Су-27, способны поражать цели на расстоянии до 19 миль, ориентируясь на тепловые сигнатуры реактивных двигателей.

Однако, как и многие другие ракеты "воздух-воздух", Р-73 можно адаптировать для запуска с наземных платформ. Когда запасы украинских специализированных ракет "земля-воздух" – в частности, 9М33 для зенитных комплексов "Оса" – начали исчерпываться, появилась необходимость в использовании Р-73 на земле.

Сегодня в Украине функционирует по меньшей мере три вида наземных пусковых установок для Р-73: Gravehawk, разработанная британскими инженерами, модифицированная версия комплекса "Оса" и еще одна мобильная пусковая установка на базе грузовика.

Британия начала строить 17 установок Gravehawk для Украины в прошлом году. Первый вариант "Осы" с адаптированными ракетами Р-73 появился в 2023 году, а новая грузовая установка стала частью арсенала 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ только в этом месяце.

Несмотря на почтенный возраст средств и ограничения тактико-технических характеристик, мы находим возможности для модернизации и внедрения новейших подходов,

– написал солдат 3-й десантно-штурмовой бригады Максим Зайченко.

Его слова не безосновательны. Хотя Р-73 была разработана еще в 1980-х, потенциал ее обновления остается значительным. В частности, в начале 2000-х киевское ЦКБ "Арсенал" создало для этой ракеты новую головку самонаведения – ММ-2000, которая отличается повышенной чувствительностью и устойчивостью к помехам.

Пока неизвестно, оснащены ли украинские наземные пусковые установки улучшенными головками самонаведения. Однако, учитывая возможности модернизации, украинские силы, вероятно, используют все имеющиеся технологии для усиления противовоздушной обороны на передовой.

К слову, 24 марта Россия запустила по Украине 99 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Силам ПВО удалось сбить 57 дронов, а 36 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.