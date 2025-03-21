Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Чому атаки БпЛА на Росію такі успішні

За словами аналітика Девіда Акса, подібну стратегію використовували американці в Іраку та Афганістані. Американські військові навчилися випереджати проблему і вистежувати людей, які виготовляли та розповсюджували вибухівку, щоб потім влаштовувати засідки із подорожніми бомбами.

Вони прагнули опинитися "лівіше" атаки за часовою шкалою зліва направо. Намагаючись перехопити російські бомби, ракети і безпілотники в моменти перед тим, як вони вдарять – почасти через брак найкращих американських і європейських ракет ППО – українці також ціляться "лівіше",

– зазначає аналітик.

Акс пояснює, що такі попереджувальні удари України стали можливими через повну нездатність російської ППО адаптуватися до загрози з боку невеликих БпЛА.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, був помічений низько летючим над Саратовом безпосередньо перед або після вибуху Енгельса. PD-1 міг доставити невелике вибухове корисне навантаження в рамках удару. Або він міг вести спостереження в інтересах екіпажів ударних безпілотників. У будь-якому разі, він безперешкодно пролетів над однією з найважливіших баз російських ВПС", – каже він.

Експерт вказав, що прогалини в російській та українській ППО – нерозказана історія, що стоїть за бомбардуваннями Росією українських міст і рейдами безпілотників Сил оборони України.

Також Акс зазначає, що в України є всього шість ЗРК Patriot і дві батареї SAMP/T, тому неможливо захистити усі населені пункти країни. Через це Київ атакує паливо та боєприпаси російських бомбардувальників. Аналітик наголошує, що "нальоти на авіабази успішні лише настільки, наскільки безуспішною є власна російська ППО".