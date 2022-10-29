Западное вооружение уже есть – в Воздушных силах рассказали об усилении ПВО Украины

Недавно было немало сообщений о предоставлении Украине тех или иных систем ПВО. Безусловно, противовоздушная оборона нашего государства усиливается, однако пока не так быстро, как бы всем хотелось.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

Это было вопросом времени: насколько эффективно Украина сбивает иранские дроны-камикадзе.

Украинская система ПВО усиливается

Игнат рассказал, что западное вооружение противовоздушной обороны уже есть. Речь идет и о зенитных ракетах, и о зенитных пушках.

Безусловно, есть и другие системы, о которых говорить не будем. Об IRIS уже все знают, что они работают довольно успешно – 9 из 10 целей сбиваются. Это очень хороший и положительный результат,

– добавил спикер Воздушных сил.

По его словам, усиливаются определенные направления, где это самое нужное. В частности, на Юге, где продолжаются интенсивные боевые действия.

"Ждем, разумеется, NASAMS. Уже Ллойд Остин озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, уже будут системы NASAMS, которые могут довольно серьезно усилить нашу систему ПВО. Вопрос будет опять же в количестве, которое мы можем получить", – отметил Игнат.

Он добавил, что не стоит забывать о том, что система противовоздушной обороны государства – это не только стреляющее из земли зенитное вооружение. ПВО также состоит из истребительного прикрытия. Современные истребители представляют собой довольно сложный механизм и самое дорогое вооружение. Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях.

"К сожалению, сегодняшняя авиация, которая у нас есть — это МиГи и СУшки, которые еще советских образцов. Крайние мы получили в 1991 году только на вооружение. Они сегодня не отвечают тем угрозам военным, которые (создает — 24 канал) страна-оккупант, которая обстреливает теми мощными крылатыми ракетами", — заметил спикер.

Поэтому, по его словам, предоставление западных истребителей F-15 или F-16 – это неотложный вопрос, который необходимо поднимать.

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