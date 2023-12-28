Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, заметив, что Украина имеет дефицит ракет к советским ЗРК. Однако существуют проекты по адаптации некоторых западных противоракет к этим комплексам.
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Это очень эффективное решение. Ведь в Украины еще много советских ЗРК, а вот ракет к ним – мало.
Найдены решения по адаптации некоторых ракет из США и Европы, лежащих на складах. Их адаптируют к советским ЗРК. Их можно использовать против российских ракет, самолетов и т.д. Это очень эффективное решение с точки зрения реанимации советских ЗРК,
– заметил Самусь.
Как советские ЗРК работают с западными
Как отметил Самусь, понятно, что в Украине работает единственное радиолокационное поле из большого количества радаров. Они передают данные в эту систему, которую можно представить как своеобразный "купол" над государством. Где-то информации больше, где-то – меньше.
Главное, чтобы в этом радиолокационном поле не было пробелов. Затем сюда подключаются ЗРК, использующие эту информацию. Потому и западные ЗРК, и советские включаются в единую систему. Любой такой комплекс всегда должен быть включен в единую систему,
– объяснил Самусь.
ПВО Украины: коротко
- В обращении 25 декабря Владимир Зеленский обратился к российским лётчикам. Он призвал их четко определиться, готовы ли они лететь и атаковать позиции наших военных или украинские населенные пункты.
- ПВО Украины становится сильнее. Потому Украина получает дополнительные возможности сбивать российские самолеты.
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина разрабатывает собственные системы ПВО Также есть гибридные решения, которые уже дают результаты.