Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, заметив, что Украина имеет дефицит ракет к советским ЗРК. Однако существуют проекты по адаптации некоторых западных противоракет к этим комплексам.

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Это очень эффективное решение. Ведь в Украины еще много советских ЗРК, а вот ракет к ним – мало.

Найдены решения по адаптации некоторых ракет из США и Европы, лежащих на складах. Их адаптируют к советским ЗРК. Их можно использовать против российских ракет, самолетов и т.д. Это очень эффективное решение с точки зрения реанимации советских ЗРК,

– заметил Самусь.

Как советские ЗРК работают с западными

Как отметил Самусь, понятно, что в Украине работает единственное радиолокационное поле из большого количества радаров. Они передают данные в эту систему, которую можно представить как своеобразный "купол" над государством. Где-то информации больше, где-то – меньше.

Главное, чтобы в этом радиолокационном поле не было пробелов. Затем сюда подключаются ЗРК, использующие эту информацию. Потому и западные ЗРК, и советские включаются в единую систему. Любой такой комплекс всегда должен быть включен в единую систему,

– объяснил Самусь.

ПВО Украины: коротко