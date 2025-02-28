Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Юрий Игнат прокомментировал постоянную необходимость ракет для систем ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью "Радио Свободы".

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ПВО много не бывает

По словам Игната, с теми обстрелами, которые мы сегодня имеем, когда иногда летит по 200 воздушных средств, то "Шахеты" можно перекрыть, потому что по ним работают и вертолеты, и мобильные огневые группы, но время от времени приходится также и ракеты тратить.

Стараемся тратить больше дешевых, доступных средств, чтобы сохранить большее количество зенитных управляемых ракет, которые нужны нам для сдерживания российской авиации и чтобы ими сбивать крылатые ракеты. Большие объемы обстрелов уменьшают наши запасы,

– объяснил он.

Юрий Игнат отметил, что идет постоянная дискуссия с партнерами: что мы имели, что мы потратили и соответственно пополняется наш боезапас.

По его словам, Украина не может забрать то, что есть у наших партнеров и держать у себя.

Украина получает эти ракеты постепенно, но понятно, что этого мало. И ракет надо больше, и систем. Тема ПВО не сходит с повестки дня,

– подчеркнул Игнат.

Он подытожил, что средств противовоздушной обороны много не бывает.