Керівник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат прокоментував постійну необхідність ракет для систем ППО. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю "Радіо Свободи".

Дивіться також Безпека Європи та України "тісно переплітаються": ЗМІ розкрили деталі майбутнього комюніке ЄС

ППО багато не буває

За словами Ігната, з тими обстрілами, які ми сьогодні маємо, коли іноді летить по 200 повітряних засобів, то "Шахеди" можна перекрити, бо по них працюють і гелікоптери, і мобільні вогневі групи, але час від часу доводиться також і ракети витрачати.

Намагаємось витрачати більше дешевших, доступних засобів, щоб зберегти більшу кількість зенітних керованих ракет, які потрібні нам для стримання російської авіації і щоб ними збивати крилаті ракети. Великі обсяги обстрілів зменшують наші запаси,

– пояснив він.

Юрій Ігнат наголосив, що йде постійна дискусія з партнерами: що ми мали, що ми витратили і відповідно поповнюється наш боєзапас.

За його словами, Україна не може забрати те, що є в наших партнерів і тримати в себе.

Україна отримує ці ракети поступово, але зрозуміло, що цього мало. І ракет треба більше, і систем. Тема ППО не сходить із порядку денного,

– підкреслив Ігнат.

Він підсумував, що засобів протиповітряної оборони багато не буває.