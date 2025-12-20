Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Почему Украина не может сама производить ракеты для ПВО?

18 декабря Зеленский говорил, что в Украине есть дефицит ракет для ПВО. Впрочем, производить самим – не вариант. Причина проста – партнеры не дают лицензии. Речь о NASAMS IRIS-T MIM-23 Hawk, Patriot.

Покупать ракеты Киев может, но и здесь есть определенные оговорки.

Скажу честно, в некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО. И те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить,

– признался Зеленский.

Он поделился мнением, что Россия специально атаковала Европу дронами, чтобы достичь такого эффекта. Ведь враг знал, что перед зимой Украине потребуется больше ракет. И, конечно, это была проверка возможностей европейской ПВО.

"То есть чтобы не передавали ракеты ПВО Украине, а придерживали для себя. И я думаю, потому что сами общества некоторых стран поднимали этот вопрос. Я думаю, что политически им было непросто это делать. И, на мой взгляд, это происходит: немножко партнеры придерживают, не передают. Но все равно я благодарен, мы получаем те или иные объемы поставок", – отметил гарант.

Украинский президент отметил, что обращался еще к администрации Байдена, чтобы Украине дали лицензии на производство.

Мы предлагали: давайте будем производить с поляками или с румынами – с кем вы скажете. Можно частично делить производство. Пока такого решения нет. Поэтому ищем, покупаем и получаем,

– сказал Зеленский.

Интересно! Лидер нашего государства заявил, что сейчас сложно с системами Patriot PAC-3, ведь производят всего 55 – 60 в год. Впрочем, Америка работает над увеличением этой цифры, даже с европейскими партнерами.

