Чому Україна не може сама виробляти ракети для ППО?

18 грудня Зеленський говорив, що в Україні є дефіцит ракет до ППО. Утім, виробляти самим – не варіант. Причина проста – партнери не дають ліцензії. Мова про NASAMS IRIS-T MIM-23 Hawk, Patriot.

Купувати ракети Київ може, але і тут є певні застереження.

Скажу чесно, в деякі моменти партнери почали трішки притримувати ракети ППО. І ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати,

– зізнався Зеленський.

Він поділився думкою, що Росія спеціально атакувала Європу дронами, щоб досягти такого ефекту. Адже ворог знав, що перед зимою Україні буде потрібно більше ракет. І, звісно, це була перевірка спроможностей європейської ППО.

"Тобто щоб не передавали ракети ППО Україні, а притримували для себе. І я думаю, тому що самі суспільства деяких країн піднімали це питання. Я думаю, що політично їм було непросто це робити. І, на мій погляд, це відбувається: трішки партнери притримують, не передають. Але все одно я вдячний, ми отримуємо ті чи інші обсяги постачань", – зауважив гарант.

Український президент наголосив, що звертався ще до адміністрації Байдена, щоб Україні дали ліцензії на виробництво.

Ми пропонували: давайте будемо виробляти з поляками або з румунами – з ким ви скажете. Можна частково ділити виробництво. Поки такого рішення немає. Тому шукаємо, купуємо і отримуємо,

– сказав Зеленський.

Цікаво! Лідер нашої держави заявив, що зараз складно з системами Patriot PAC-3, адже виробляють усього 55 – 60 на рік. Утім, Америка працює над збільшенням цієї цифри, навіть із європейськими партнерами.

