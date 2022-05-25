Пылает, но держится: как выглядит сейчас Марьинка

Российские оккупанты цинично разрушают украинский Донбасс. Обстрелы практически не прекращаются.

Глава Донецкой областной военной администрации обнародовал актуальную фотографию с Марьинки, расположенную сразу возле Донецка. Там кафиры продолжают варить из артиллерии и авиации.

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Несмотря на сложную ситуацию, украинские военные отважно держатся и отбивают атаки российских захватчиков. А кафиры буквально пытаются разрушить не только Марьинку, но и другие украинские села и города.

В руины и пепелища превращают русские кафиры наши города и села. Так сейчас выглядите Марьинка. Пылает, но держится. За каждое свое преступление россия заплатит, – написал Павел Кириленко.

Что сейчас происходит в Марьинке / Фото телеграмм Павла Кириленко

Какая сейчас ситуация на Донбассе

Как ранее сообщали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, российские кафиры бросили значительное количество сил, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей. Захватчики пытаются прорвать обороны группировки Объединенных сил, однако украинские военные до сих пор отражаются и не дают врагу добиться успеха.

В настоящее время захватчики сосредоточили свои основные силы на Бахмутском направлении. Кроме того, пытаются продвигаться и в сторону Лимана. Основная информация такова:

На Донецком направлении оккупанты атакуют с артиллерии и авиации Лиман и Камышеваху Донецкой области, а также Северодонецк и Новозвановку в Луганской области.

Были попытки наступления на Северодонецком и Бахмутском направлениях близ Берестового, Липового и Почечного. ВСУ отбили атаку – кафиры отошли на старые рубежи.

На Авдеевском направлении у россиян тоже были неудачные попытки штурма вблизи Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

Кроме этого, по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, есть угроза повторного наступления россиян в Киевскую, Сумскую и Черниговскую. Сейчас время от времени они обстреливают территорию двух последних областей и мобилизуют людей из депрессивных регионов России.

Также существует риск, что Беларусь втянется в войну . Но это может произойти при условии, если они победят на Востоке и захватят всю Луганскую область, а также будут иметь силы для дальнейшего наступления.

Обратите внимание – полное интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите видео