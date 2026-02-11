Укр Рус
Пылает пожар: Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в России, средства ПВО и не только
11 февраля, 15:15
Пылает пожар: Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в России, средства ПВО и не только

Ирина Чеботникова

Днем 11 февраля стало известно об успешных ударах по России. Также прилетело и на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщили в Генштабе.

 

Что известно о последних успешных ударах по России?

В ночь на 11 февраля 2026 года поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" (город Волгоград, Волгоградская область, Россия), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. На территории объекта зафиксирован пожар,
– информируют в Генштабе.