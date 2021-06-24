Мгла и пылевые облака в Украине и мире: где будут продолжаться и чего ждать

Мгла в Киеве продержится еще два дня, пока не сменится ветер и не пройдет дождь. Из Сахары ширится пыльная буря, которая накроет большинство Юго-Восточной Евпропы.

Пыльные бури накрыли Украину 21-22 июня. Впоследствии зафиксировали мглу – видимость ухудшилась до 1,5-5 километров. Причиной этой ситуации стала вызвала пыль.

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Прогноз Укргидрометцентра

Мгла распространилась на южные, центральные и северные области Украины. Синоптики рассказали, что при сухой, жаркой погоде и сильном ветре, пыль и песок попадают в атмосферу на высоту 1 – 2 километра. Его переносят восточные и юго-восточные ветры через Кубань и Азовское море на территорию Украины.

Такие процессы могут удерживаться ближайшие 2 суток (говорится о 24 и 25 июня – 24 канал), пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России, так и в Украине,

– рассказали синоптики.

Более того, ближайшие 3 суток (речь идет о 24 – 26 июня) синоптики прогнозируют жару до +30...+36°, при этом дожди будут только на юге и западе Украины.

Пыльная буря накрыла Европу

Издание The Watchers пишет, что пылевая буря 24 июня накрыла юго-восточную часть Европы. Пылевое облако пришло из Сахары. Она движется над Средиземным морем в Италию и юго-восточную Европу.

24 июня облако пыли распространится на значительной части Юго-Восточной Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию,

– говорится в сообщении.

Более того, 25 июня от бури пострадают юг Италии и запад Греции.

Пыльные бури в Украине: коротко