Пилові бурі накрили Україну 21 – 22 червня. Згодом зафіксували імлу – видимість погіршилась до 1,5 – 5 кілометрів. Цю ситуацію спричинив пил.

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Прогноз Укргідрометцентру

Імла поширилась на південні, центральні та північні області України. Синоптики розповіли, що при сухій, спекотній погоді та сильному вітрі, пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1 – 2 кілометри. Його переносять східні та південно-східні вітри через Кубань та Азовське море на територію України.

Такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби (мовиться про 24 й 25 червня – 24 канал), поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні,

– розповіли синоптики.

Ба більше, найближчі 3 доби (мовиться про 24 – 26 червня) синоптики прогнозують спеку до +30…+36°, натомість дощі будуть тільки на Півдні та Заході України.

Пилова буря накрила Європу

Видання The Watchers пише, що пилова буря 24 червня накрила південно-східну частину Європи. Пилова хмара прийшла з Сахари. Вона рухається над Середземним морем в Італію та південно-східну Європу.

24 червня хмара пилу розповсюдиться на значній частині південно-східної Європи, включаючи Словенію, Хорватію та Сербію,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, 25 червня від бурі постраждають південь Італії та захід Греції.

Пилові бурі в Україні: коротко