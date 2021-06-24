Пилові бурі накрили Україну 21 – 22 червня. Згодом зафіксували імлу – видимість погіршилась до 1,5 – 5 кілометрів. Цю ситуацію спричинив пил.
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Прогноз Укргідрометцентру
Імла поширилась на південні, центральні та північні області України. Синоптики розповіли, що при сухій, спекотній погоді та сильному вітрі, пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1 – 2 кілометри. Його переносять східні та південно-східні вітри через Кубань та Азовське море на територію України.
Такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби (мовиться про 24 й 25 червня – 24 канал), поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні,
– розповіли синоптики.
Ба більше, найближчі 3 доби (мовиться про 24 – 26 червня) синоптики прогнозують спеку до +30…+36°, натомість дощі будуть тільки на Півдні та Заході України.
Пилова буря накрила Європу
Видання The Watchers пише, що пилова буря 24 червня накрила південно-східну частину Європи. Пилова хмара прийшла з Сахари. Вона рухається над Середземним морем в Італію та південно-східну Європу.
24 червня хмара пилу розповсюдиться на значній частині південно-східної Європи, включаючи Словенію, Хорватію та Сербію,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, 25 червня від бурі постраждають південь Італії та захід Греції.
Пилові бурі в Україні: коротко
- 21 – 22 червня 2021 року пронеслася пилова буря. Вона накрила Полтавщину, Чернігівщину, а згодом – й Київщину. У цих регіонах суттєво погіршилася видимість. Метеорологи розповіли, що є кілька версій причин бурі.
- Станом на 23 червня, у Київ потерпав від наслідків пилової бурі. У столиці зафіксували погіршення метеорологічної видимості.