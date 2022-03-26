"Пытаемся вывезти людей даже из Попасной": Гайдай анонсировал новые гумкоридоры
Источник:телеграм-канал Сергея Гайдая
В Луганской области заработают несколько гуманитарных коридоров. Людей попытаются вывезти в частности из Попасной, Горного, а также Нижнего.
Об этом в своем телеграме рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что уже отправили на согласование пять гуманитарных коридоров.
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Людей попытаются вывезти из шести населенных пунктов
Как рассказал Сергей Гайдай, постараются эвакуировать людей из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной, Горного, а также Нижнего. Уже известно, что удалось вывезти 40 человек из Тошковки.
Надеюсь, ситуация с безопасностью позволит вывезти всех желающих. Потому что в прошлый раз автобус в Лисичанске попал под обстрел российской армии, поэтому люди не смогли выехать,
– подчеркнул он.
Сергей Гайдай подчеркнул, что вывозить людей из этих населенных пунктов будут только при отсутствии обстрелов. Также он добавил, что в обратном направлении отправится транспорт, который привезет в область гуманитарный груз.
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