Таким образом, оккупанты пытаются обойти системы ПВО нашего государства. Следует отметить, что россияне не впервые запускают ракеты у молдавской границы.
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Российские ракеты летели возле Молдовы
В Воздушных силах отметили, что у молдавской границы заметили российские ракеты, которые оккупанты запустили во время массированной атаки по Украине. Там отметили, что это группа ракет, однако точное количество – не назвали.
Группа ракет двигается вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области,
– отметили в Воздушных силах.
Кроме того, в Воздушных силах предупредили, что крылатые ракеты, которые пустили захватчики по Украине, могут маневрировать и изменять направление своего движения. Поэтому опасность сохраняется для всех областей нашего государства.
Россияне не впервые пускают ракеты вблизи Молдовы
- Во время очередной массированной ракетной атаки 10 февраля 2023 года российская ракета залетела в воздушное пространство Молдовы. В Кишиневе подчеркнули, что это было 2 ракеты российских оккупантов.
- Поэтому министр иностранных дел страны срочно вызвал российского посла "на ковер". Впоследствии пролет ракет над Молдовой подтвердил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Через несколько дней в приграничном районе Молдовы обнаружили обломки российской ракеты. Это произошло после того, как Россия снова обстреляла Украину.
- Кроме того, вражеские ракеты пролетали над небом Румынии, а потом уже залетели в Украину. Таким образом, российское оружие пролетало над воздушным пространством НАТО.
- Впоследствии стало известно, что ракеты, пролетавшие над Молдовой и Румынией – печально известные российские "Калибры", которые оккупанты, очевидно, запускали с Черного моря.