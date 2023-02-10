Оккупанты продолжают всячески нарушать воздушное пространство других государств, нанося массированный ракетный удар по Украине. Именно по этой причине Министр иностранных дел Николае Попеску срочно вызывает посла России в Молдове Олега Васнецова.

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Кишинев осуждает действия России

Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно отражаются и на гражданах нашей страны,

– отметил пресс-секретарь ведомства Даниэл Воде.

Он также добавил, что в стране решительно осуждают вражеские действия и заявления по поводу самой Молдовы. Также призвали Россию "прекратить военную агрессию" против Украины, ведь она стала причиной человеческих жертв и материального ущерба.

Что известно о полете ракет Молдовой

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдовой. Заметим, что соответствующую информацию подтвердили и в Кишиневе.

Также он добавил, что около 10:33 ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После этого они снова залетели в Украину в точке пересечения границ сразу трех государств. Залужный добавил, что "Калибры" россияне запустили из акватории Черного моря.

Ракета могла нарушить воздушное пространство НАТО

Как отметили выше, российские ракеты не только залетели на территорию Молдовы. Они также пролетали по Румынии, которая является страной-членом НАТО.

Как отметил в эфире 24 Канала политолог Николай Давыдюк, Альянс по непонятным причинам робко относится к ракетам, запущенным Россией. Причем уже было несколько инцидентов, которые это четко демонстрировали как Украине, так и самой стране-агрессорке.

Мы – единственные, кто не боится говорить правду. Когда прилетает, мы об этом говорим. Молдова смолчала. НАТО просило взять на себя ответственность, когда прилетело по Польше. Румыния смолчала. Там тоже прилетало в прошлом году. В Хорватию прилетало (вероятно, беспилотник – 24 Канал),

– заметил Давидюк.

Интересно, что в Румынии уже отреагировали на то, что российские ракеты нарушили воздушное пространство. В Минобороны заявили, что соответствующая информация не соответствует действительности. Будто ракеты зафиксировали примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы государства.