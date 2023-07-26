Документы поступили 26 июля. Предварительно общая мобилизация и военное положение действуют до 18 августа 2023 года.

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Что известно о новом продолжении военного положения

На сайте Верховной Рады указано, что Владимир Зеленский 26 июля 2023 подал в Раду два проекта закона:

об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения общей мобилизации;

об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине.

Следует отметить, что военное положение и общую мобилизацию с февраля 2022 продолжают регулярно на 90 дней. В этот раз их действие может быть продлено до 15 ноября 2023 года.

Коротко о продолжении военного положения и мобилизации