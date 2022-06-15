Пытаются подавить протест: в России начали кампанию "героизации" погибших оккупантов

В России пытаются "лепить героев" из уничтоженных оккупантов. Так они хотят снизить протестные настроения среди гражданского населения.

Об этом 24 канала рассказал правозащитник и директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Россияне отдают себе отчет, что большое количество погибших военных может спровоцировать серьезные протесты в регионах. Поэтому они додумались до циничной тактики , помогающей им контролировать настроения населения.

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Пытаются делать из оккупантов "героев"

В регионы России и ОРДЛО поступило указание начать "героизацию" погибших оккупантов. Они теперь вешают всевозможные билборды, плакаты с лицами уничтоженных захватчиков. Иногда, как рассказывает Павел Лисянский, это особенно комично.

Так, в Донецке бумажку А4 с портретом оккупанта приклеили на будке с хот-догами, где он работал.

Так "помянули" оккупанта из Донецка / Фото Павел Лисянский

Таким образом, считает Лисянский, россияне пытаются успокоить население . Это якобы должно помочь погасить потенциальные протестные настроения и нарастить так называемый "патриотизм". Чтобы эта схема работала, россияне "мошенничают" с телами погибших.

Не каждое тело оккупанта вернется домой

Чтобы опять-таки успокоить людей, россияне "дозированно" отправляют тела захватчиков. Ведь если в один момент привезут несколько тысяч трупов с войны против Украины, это может привести к непредсказуемым последствиям в регионах.

Они отдают тела дозированно. Нет такого, чтобы, например, в Бурятию привезли сразу 2 тысячи тел. Соответственно, тогда регион восстанет. В других землях делают тоже самое. Также многие тела не отдают. Они уже уничтожили их, – рассказал Павел Лысянский.

Некоторые кафиры уж точно никогда не вернутся домой. Ведь многие тела россияне просто не забрали или буквально сожгли трупы. По данным Павла Лысянского, в марте кафиры уничтожали тела в Донецком металлургическом заводе. Также они постоянно возят с собой мобильные крематории.

Именно из-за этих двух шагов никто не наблюдает в России возмущения людей из-за серьезных потерь собственной армии.

Стоит добавить, что жители Донецка впервые с 2014 начали чувствовать, что такое настоящая война . Мужчин там принудительно бросают на фронт, в городе нет воды – люди вынуждены мыться в реке и ходить в туалет в ведра.

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