Пытали током и сломали ребра: история заключенного оккупантами врача

Украинец Юрий Шаповалов уже 4 года находится в плену боевиков. Оккупационный суд незаконно приговорил врача-невропатолога к 13 годам заключения.

Как задержали Шаповалова

Еще 11 января 2018 года в Донецке российские наемники задержали врача, когда он возвращался домой с работы. Вооруженные люди в масках напали на Юрия и бросили его на землю. В тот момент мужчина как раз говорил по телефону с матерью.

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Шаповалова удерживали в тюрьме боевиков "Изоляция". Там его пытали электрическим током и сломали несколько ребер. Так оккупанты выбивали признание в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".

В конце апреля 2018 года врача перевели в Донецкое СИЗО. Более четырех месяцев его мама не знала, где находится сын.

Через 2 года боевики приговорили Юрия к 13 годам лишения свободы за "шпионаж".

Состояние здоровья врача ухудшается

Шаповалов имеет новообразования в печени, что требует постоянного квалифицированного медицинского осмотра, контроля и лечения. В колонии этого не делают. Проблемы с печенью также предусматривают соответствующее диетическое питание, которое в условиях заключения невозможно обеспечить,

– рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Она добавила, что лекарства, которые передают родные, Юрий не получает.

Такие действия в отношении украинца являются нарушением международных законов. Из-за этого Денисова призвала руководство "Красного креста" срочно посетить Шаповалова и способствовать его освобождению.

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В немедленной помощи медиков нуждается крымский татарин Джемиль Гафаров , которого удерживают в Ростове-на-Дону. У пленного обострилась почечная болезнь, его постоянно беспокоят судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Однако руководство колонии игнорирует все обращения и помощи Гафарову не оказывает.

Полный текст публикации Людмилы Денисовой в телеграме:

Гражданин Украины Юрий Шаповалов, который безосновательно содержится в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДЛО, нуждается в срочном лечении.

Юрий Шаповалов – врач-невропатолог. Представители оккупационной администрации задержали мужчину 11 января 2018 года в Донецке, когда он возвращался с работы домой. Вооруженные люди в масках напали на Юрия и бросили его на землю в тот момент, когда он говорил по телефону с мамой.

Его привезли в тайную тюрьму "Изоляция", где пытали электрическим током, сломали несколько ребер, выбивая признание в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".

В конце апреля 2018 года Юрия Шаповалова перевели в Донецкое СИЗО. Более четырех месяцев его мама не знала, где находится сын.

Через два года, в апреле 2020-го, Юрий был приговорен к 13 годам лишения свободы так называемым "апелляционным судом ДНР" за "шпионаж".

Юрий Шаповалов имеет новообразования в печени, что требует постоянного квалифицированного медицинского осмотра, контроля и лечения, которые уже пятый год в плену не проводятся. Проблемы с печенью также предусматривают соответствующее диетическое питание, которое в условиях заключения невозможно обеспечить. Медикаменты, которые передают родные, Юрий не получает.

Все вышеназванные действия в отношении Юрия Шаповалова являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно осуществить визит к Юрию Шаповалову и способствовать его немедленному освобождению.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для поднятия вопроса о его освобождении.