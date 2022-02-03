Як затримали Шаповалова

Ще 11 січня 2018 року в Донецьку російські найманці затримали лікаря, коли він повертався додому з роботи. Озброєнні люди в масках напали на Юрія і кинули його на землю. У той момент чоловік саме говорив телефоном з матір'ю.

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Шаповалова утримувати в'язниці бойовиків "Ізоляція". Там його катували електричним струмом та зламали кілька ребер. Так окупанти вибивали зізнання у "співпраці з українськими спецслужбами".

Наприкінці квітня 2018 року лікаря перевели у донецьке СІЗО. Понад чотири місяці його мама не знала, де перебуває син.

Через 2 роки бойовики засудили Юрія до 13 років позбавлення за "шпигунство".

Стан здоров'я лікаря погіршується

Шаповалов має новоутворення у печінці, що потребує постійного кваліфікованого медичного огляду, контролю та лікування. У колонії цього не роблять. Проблеми з печінкою також передбачають відповідне дієтичне харчування, яке в умовах ув'язнення неможливо забезпечити,

– розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Вона додала, що ліки, які передають рідні, Юрій не отримує.

Такі дії щодо українця є порушенням міжнародних законів. Через це Денісова закликала керівництво "Червоного хреста" терміново відвідати Шаповалова та сприяти його звільненню.

Зверніть увагу! Негайної допомоги медиків потребує кримський татарин Джеміль Гафаров, якого утримують у Ростові-на-Дону. У полоненого загострилася ниркова хвороба, його постійно турбують судоми в ногах, сильний біль у серці та різкі стрибки тиску. Однак керівництво колонії ігнорує всі звернення й допомоги Гафарову не надає.

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Повний текст публікації Людмили Денісової у телеграмі:

Громадянин України Юрій Шаповалов, який безпідставно утримується у Макіївській виправній колонії №32 в ОРДО, потребує термінового лікування.

Юрій Шаповалов – лікар-невропатолог. Представники окупаційної адміністрації затримали чоловіка 11 січня 2018 року в Донецьку, коли він повертався з роботи додому. Озброєні люди в масках напали на Юрія і кинули його на землю у той момент, коли він говорив телефоном з мамою.

Його привезли у таємну в'язницю "Ізоляція", де катували електричним струмом, зламали кілька ребер, вибиваючи зізнання у "співпраці з українськими спецслужбами".

Наприкінці квітня 2018 року Юрія Шаповалова перевели у донецьке СІЗО. Понад чотири місяці його мама не знала, де перебуває син.

Через два роки, у квітні 2020-го, Юрія було засуджено до 13 років позбавлення волі так званим "апеляційним судом ДНР" за "шпигунство".

Юрій Шаповалов має новоутворення у печінці, що потребує постійного кваліфікованого медичного огляду, контролю та лікування, які вже п'ятий рік у полоні не проводяться. Проблеми з печінкою також передбачають відповідне дієтичне харчування, яке в умовах ув'язнення неможливо забезпечити. Медикаменти, які передають рідні, Юрій не отримує.

Усі вищеназвані дії стосовно Юрія Шаповалова є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Юрія Шаповалова та сприяти його негайному звільненню.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.