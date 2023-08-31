Пытались не стать целями вражеского Су-35: детали авиакатастрофы украинских бойцов возле Бахмута

В Донецкой области 29 августа погибли шесть военных, разбившихся на двух вертолетах Ми-8. Украинские бойцы выполняли боевую задачу в Краматорском районе.

Детали авиакатастрофы сообщили в Восточной группировке войск ВСУ. Авиакатастрофа произошла при попытке совершить посадку, чтобы не стать целями российского истребителя Су-35.

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В результате катастрофы погибли 4 пилота

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что сейчас устанавливается, что произошло во время посадки украинского Ми-8.

Два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу в Краматорском районе. Во время совершения посадки, в связи со взлетом вражеского Су-35, чтобы не стать его целями, они совершали посадку. Что именно случилось дальше – устанавливается,

– сказал он.

Евлаш сообщил, что сейчас работает комиссия, которая должна установить, когда именно произошла авария. В момент падения рядом не было свидетелей.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что рассматриваются разные версии катастрофы. Предварительно, это могла быть ошибка пилотов или попадание вражеской ракеты.

Как только комиссия завершит свою работу, она объявит официальные результаты, и станет известна точная причина,

– отметил Евлаш.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо уточнил, что погибли два экипажа, среди которых – четыре пилота. Пресс-секретарь бригады Евгений Ракита добавил, что погибли четыре пилота и два борттехника.

Авиакатастрофа в Донецкой области: подробности

В ВСУ подтвердили, что во время выполнения боевого задания в авиакатастрофе погибли шесть военных 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Расследованием катастрофы сейчас занимается Государственное бюро расследований. В рамках расследования уже назначили ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.

Пресс-секретарь бригады Евгений Ракита рассказал, что павшие летчики имели офицерские звания. Один из бойцов был родом из Полтавщины, остальные – из других регионов Украины. С Героями будут прощаться в Полтаве. Панихида состоится 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

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