Пытались попасть в админздание в Ивано-Франковске: "Шахед" повредил родильный дом
- 24 марта в Ивано-Франковске российские войска совершили удар дронами, пытаясь попасть в административное здание, но дрон попал в роддом.
- В результате удара повреждены окна роддома и близлежащих зданий; все люди остались живыми и невредимыми.
Днем 24 марта вражеские войска нанесли удар дронами по Ивано-Франковску. Вероятно, россияне пытались попасть по одному из административных зданий.
Об этом в эфире “Суспільного” сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Смотрите также Россия массированно атакует Запад Украины: все о взрывах во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске
Куда попал БпЛА в Ивано-Франковске?
Мэр сообщил, что город атаковал один ударный беспилотник типа "Шахед". Враг предпринял попытку удара по одному из административных зданий, однако дрон попал в роддом.
К сожалению, есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих зданий. В перинатальном центре все были в укрытиях. Остались все живы и невредимы. Конечно, что будем компенсировать людям потери,
– отметил Марцинкив.
Сейчас, по словам городского головы, на месте происшествия работают все соответствующие службы, в том числе и спасатели ГСЧС.
Марцинкив добавил, что российские войска наносят удары и днем, пытаясь атаковать центральную часть города.
Что известно о взрывах в Ивано-Франковске сегодня?
Воздушная тревога в месте началась в 15:37, тогда как взрыв в пригороде Франковска было слышно в 16:49.
Глава областной военной администрации Светлана Онищук предупреждала о о движении вражеских БПЛА в воздушном пространстве Ивано-Франковска.
После взрыва в городе поднялся столб дыма.