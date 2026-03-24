Пытались попасть в админздание в Ивано-Франковске: "Шахед" повредил родильный дом

Днем 24 марта вражеские войска нанесли удар дронами по Ивано-Франковску. Вероятно, россияне пытались попасть по одному из административных зданий.

Об этом в эфире “Суспільного” сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Куда попал БпЛА в Ивано-Франковске?

Мэр сообщил, что город атаковал один ударный беспилотник типа "Шахед". Враг предпринял попытку удара по одному из административных зданий, однако дрон попал в роддом.

К сожалению, есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих зданий. В перинатальном центре все были в укрытиях. Остались все живы и невредимы. Конечно, что будем компенсировать людям потери,

– отметил Марцинкив.

Сейчас, по словам городского головы, на месте происшествия работают все соответствующие службы, в том числе и спасатели ГСЧС.

Марцинкив добавил, что российские войска наносят удары и днем, пытаясь атаковать центральную часть города.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске сегодня?