Нарушителей обнаружили при перевозке приборов в столицу. Разоблачение осуществила контрразведка СБУ.

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СБУ предотвратила вывоз из Украины комплектующих к ЗРК

Сотрудники СБУ установили, что организовал деятельность экс-работник одного из отечественных оборонных заводов и приобщил к этому нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Правоохранители разоблачили одного из участников группы во время перевозки 6 военных приборов в столицу,

–м рассказали в СБУ.

Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества:

в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия;

конструкторской документации к этим видам вооружения.

Также у злоумышленников по месту проживания или временного пребывания обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность и опять же – комплектующие части к ЗРК. Предметы изъяли и направили на экспертизу.

Из Украины пытались вывезти комплектующие к ЗРК / Фото СБУ

Следователи СБУ открыли уголовное производство по статьям о:

государственной измене (заключение от 12 до 15 лет);

нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (заключение до 5 лет);

похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (заключение от 5 до 12 лет).

Сейчас продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушения и привлечь к ответственности причастных лиц.

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