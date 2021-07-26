Порушників виявили під час перевезення приладів до столиці. Викриття здійнила контррозвідка СБУ.
До теми Розкрадав землі: СБУ повідомила про підозру топчиновнику Держгеокадастру
СБУ запобігла вивезенню з України комплектуючих до ЗРК
Співробітники СБУ встановили, що діяльність організував експрацівник одного з вітчизняних оборонних заводів та долучив до цього декількох знайомих з Київської та Житомирської областей.
Правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення 6 військових приладів до столиці,
– розповіли в СБУ.
Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна:
- у тому числі комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії;
- конструкторську документацію до цих видів озброєння.
Також у зловмисників за місцем проживання чи тимчасового перебування виявили документи, що підтверджують незаконну діяльність та знову ж таки – комплектуючі частини до ЗРК. Предмети вилучили та скерували на експертизу.
З України намагались вивезти комплектуючі до ЗРК / Фото СБУ
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтями про:
- державну зраду (ув'язнення від 12 до 15 років);
- порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ув'язнення до 5 років);
- викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ув'язнення від 5 до 12 років).
Наразі триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушення і притягнути до відповідальності причетних осіб.
Коротко про останні викриття СБУ
- 23 липня одному з чинних керівників Держгеокадастру в Чернігівській області повідомили про підозру у розкраданні землі. Він підписав накази, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 мільйони гривень.
- 22 липня СБУ викрила масштабну схему оформлення дозвільних документів морякам. На цьому нажились на близько 150 мільйонів доларів. Тепер реєстр передали державі.
- 21 липня СБУ затримала першого в історії України морського пірата. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 48 днів.