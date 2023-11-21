Первая в истории взятка в криптовалюте: действующему нардепу сообщили о подозрении
Источник:САП
САП и НАБУ сообщили о подозрении действующему народному депутату. По данным следствия, он пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления.
В Центре противодействия коррупции подтвердили, что речь идет о нардепе от фракции "Слуга народа" Андрее Одарченко. Он является членом комитета по вопросам антикоррупционной политики.
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В чем подозревают нардепа
В ЦПК сообщили, что Одарченко предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, эквивалентную 50 тысячам долларов США.
В обмен на деньги нардеп просил посодействовать в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт объекта инфраструктуры, подконтрольного ему. По уточнению САП, говорится о здании университета, в котором нардеп продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
После того, как средства были выделены, на криптокошелек Мустафы поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов США (0,39 биткоина на то время).
К слову, предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования.
Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать,
– отметили в НАБУ.
Стоит отметить, что правоохранители не раскрывают имен должностных лиц. Однако в НАБУ уточнили, что сторона, получившая средства, была "разоблачителем". В САП также отметили, что глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию.
Нардепу сообщили о подозрении
В САП сообщили, что народному депутату вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Также ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как прокурор сообщала нардепу о подозрении.
Как САП вручала подозрение Одарченко: смотрите видео
Попутно в САП напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и суд не огласит приговор.