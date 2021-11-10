Пытки в четыре этапа и жизнь в аду: что известно о тюрьме "Изоляция" и задержании "Палыча"

Служба безопасности Украины задержала в Киеве экс-главаря самой страшной тюрьмы российских боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского. Мужчину, известного как "Палыч", называют главным палачом скандальной тюрьмы в оккупированном Донецке.

Что такое "Изоляция" в Донецке, почему ее называют пыточной и современным концлагерем, и что изменится после задержания Дениса Куликовского – читайте в материале 24 канала.

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Что такое "Изоляция" Бывший завод по производству изоляционных материалов в Донецке. Созданный после Второй мировой, он проработал до конца 1990-х и официально закрылся в 2005 году. Через несколько лет активисты превратили его помещение в арт-пространство, где активно реализовывали художественные проекты. В июне 2014 года это место захватили боевики ДНР. Так оно превратилось в закрытый тайный объект "Министерства госбезопасности ДНР", военную базу и одну из самых жестоких пыточных боевиков.

Как "развлекались" боевики

После захвата Донецка административные помещения бывшего завода и систему бомбоубежищ превратили в тюремные и пыточные камеры. На конец 2019 года в "Изоляции" насчитывалось восемь обычных камер для заключенных, три из которых были женскими. Также там были две дисциплинарные камеры, одно подвальное помещение для содержания пленников с одной прилегающей камерой, а также несколько камер для пыток.

Каждый день на территории этой тюрьмы пытали, унижали людей, насиловали их независимо от пола, а также принуждали к каторжному труду.

Об этом типе людей очень точно высказался один из тех, кто арестовывал меня в Донецке, когда на другой день после пыток поднял меня из подвала на очередной допрос. На мой тогда еще наивный вопрос "Что вы делаете здесь с людьми?" этот мужчина улыбнулся и сказал: "А ты думаешь, нормальный человек может привязать провод к члену, пытать кого-то четыре часа подряд, а потом вернуться к жене и спокойно поужинать? Я, например, не могу. Поэтому мы держим специальных людей, которые способны на это. Кто-то должен делать и эту работу". Сам этот человек действительно меня не пытал, только избивал резиновой палкой, однако во время моих пыток внимательно следил за ответами. Станислав Асеев Украинский журналист, который 31 месяц провел в заключении в "Изоляции"

Попасть в "Изоляцию" мог любой из тех, кто оказывался на территории, подконтрольной боевикам "ДНР", – от пленных украинских военных и разоблаченных агентов СБУ до самих оккупантов, впавших в немилость. По воспоминаниям Асеева, которые публиковало "Радио Свобода", боевики вели себя особенно жестоко – знали, что ни контроля, ни ответственности не будет.

Свои – так называемое "ополчение", сотрудники "министерств" и другие – представляли собой настоящее мясо, тренировочный материал, который можно буквально забивать в пол, не заботясь о последствиях,

– рассказывал Асеев.

Как пытали в "Изоляции"

В роли пыток в этой тюрьме, как вспоминают пережившие ее, выступает буквально все, начиная с условий и правил содержания заключенных. Все камеры постоянно освещены, свет запрещается выключать даже днем. Контроль надзирателей постоянный – в режиме 24/7. За пределами камер можно передвигаться только с мешками на голове. Лежать на кровати строго запрещено. Само по себе это уже оказывало глубокое психологическое влияние на заключенных.

Кроме того, постоянные пытки над самими заключенными: если пытают не тебя, ты слышишь, как жестоко издеваются над кем-то другим.

в январе 2021 года в одном из телеграм-каналов (вероятно, созданном именно с этой целью) были опубликованы фото скандальной тюрьмы "Изоляция". Подлинность фотографий подтвердил Станислав Асеев.

Как выглядит "Изоляция" в Донецке / Фото из телеграм-канала "Донецкий Тракторист":

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Асеев вспоминал:

"На первом этапе вас просто бьют. Слово "просто" здесь относительно, поскольку я знал человека, который уже на этой стадии попал в реанимацию: до электрики дело так и не дошло…"

Второй этап всегда был связан с электричеством. Это самая распространенная и эффективная мера влияния в донецких подвалах: большинство пленных ломались именно в этот момент. Провод крепился к разным частям тела – от пальцев ног до висков, после чего пускался электрический ток разной силы. Разумеется, самым жестоким способом считалось закрепить один провод на гениталиях, тогда как второй электрод вставить в задний проход.

Третий этап связан с сексуальным насилием и преимущественно рассчитан на психику, чем на физику. Если человек выдержал первые два этапа – его решают "опустить"…

Четвертая стадия пыток заключалась в угрозах сексуального насилия уже не только в отношении пленника, но и членов его семьи: человека обещали "опустить" самого, а затем напоминали, что у него есть жена, дочь или сестра, которых также спустят в подвал и изнасилуют у нее на глазах. Разумеется, я не знал ни одного заключенного, который позволил бы дойти до финальной, четвертой стадии и пропустить через все это еще и своих родных".

В 2021 году польская журналистка Моника Андрушевская и украинский юрист Виталий Хекало опубликовали отчет, который базируется на подробных показаниях заключенных "Изоляции" о тех пытках, которые там применяются.

Вот некоторые виды издевательств, на которые указали бывшие заключенные:

Раздевали догола, надевали на голову полиэтиленовый пакет и приматывали его скотчем;

и приматывали его скотчем; Пытки током с помощью полевого армейского телефона (тапика) или катетера, который кололи в сонную артерию или разные части тела, и пускали ток;

с помощью полевого армейского телефона (тапика) или катетера, который кололи в сонную артерию или разные части тела, и пускали ток; Постоянное избиение в любое время суток. В том числе заключенных заставляли избивать друг друга.

в любое время суток. В том числе заключенных заставляли избивать друг друга. "Стакан" : содержание в комнате размером один на полтора метра. В помещении, где можно находиться только стоя, человека могли содержать до одного месяца;

: содержание в комнате размером один на полтора метра. В помещении, где можно находиться только стоя, человека могли содержать до одного месяца; Отравление выхлопными газами : открывали окна камер и оставляли под ними работающую военную технику;

: открывали окна камер и оставляли под ними работающую военную технику; Психологическое насилие в отношении заключенных и их семей.

Такая "методология" пыток, используемая боевиками, привела к тому, что заключенные всегда признавали свою вину, независимо от того, были ли они причастны к тому, в чем их обвиняли.

Часто освобожденных из плена называют героями, но в "Изоляции" героев не было. Были только выжившие и "счастливчики", которые обошлись первыми двумя этапами своих "процедур",

– отмечал Асеев в своих воспоминаниях.

Кто такой Денис "Палыч" Куликовский

Задержанный СБУ Денис Куликовский, известный по прозвищам "Палыч", "Аид" или "Первый", долгое время считался главным в этой тюрьме.

Куликовский, проживавший в городе Курахово, присоединился к боевикам в 2014 году. До того момента работал в пенитенциарной системе – поэтому, по воспоминаниям бывших заключенных, активно пытался внедрить в "Изоляции" различные блатные традиции.

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Когда Куликовский выпивал, у него просыпались садистские наклонности. А употреблял спиртное этот мужчина, почти никогда не покидавший стены "Изоляции", часто. Поэтому прославился как один из самых жестоких тамошних надзирателей.