Юрий Мозговой – и.о. командира роты 12-й бригады "Азов" и Алексей Мозговой – инструктор батальона подготовки личного состава 1-го корпуса НГУ "Азов" рассказали 24 Каналу о бесчеловечных пытках и псевдорасследованиях со стороны россиян. Воины отметили, что оккупанты фабриковали уголовные дела на основании любых материалов, которые находили в разрушенном Мариуполе.

Как оккупанты фабриковали обвинения

По словам военных, россияне находили трупы мирных жителей на улицах и без каких-либо доказательств обвиняли в их гибели украинских защитников. Следователи оккупантов требовали от пленных подписывать выдуманные признания, применяя жестокое психологическое и физическое давление.

Они из материалов, которые сами же создали в городе, составляли материалы против нас. То есть найден труп на улице – следователь приехал и говорит: "О, так это же "Азовцы" сделали". И они их находили,

– сказал Юрий Мозговой.

Вначале защитники пытались сопротивляться и отказывались подписывать сфальсифицированные документы. Однако впоследствии враг переходил к пыткам на глазах у соратников, заставляя бойцов брать на себя чужую вину.

Военные о плену: видео

Почему оккупанты заставляли признаваться под пытками

Алексей Мозговой подчеркнул, что у российских следователей и тюремщиков есть болезненное стремление заставить человека чувствовать себя виновным. Даже когда пленный был готов подписать любой документ, лишь бы прекратить издевательства, захватчики требовали именно подробного устного признания.

У них есть некий фетиш – заставить тебя как бы признаться, заставить почувствовать, что ты действительно это сделал. Всех заставляли, какую бы ерунду ни писали, именно признаваться,

– отметил он.

Братья подчеркнули, что большинство сотрудников российской тюремной системы пытают украинских военнопленных не ради получения информации, а просто для собственного удовольствия. Чувствуя полную безнаказанность, они ведут себя как настоящие маньяки.

Стоит напомнить, что украинские защитники попали в российский плен после выхода с завода "Азовсталь" в мае 2022 года. Бойцы прошли через Еленовку, Горловку и многочисленные российские СИЗО, пережив пытки, холод и голод.