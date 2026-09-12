Юрій Мозговий – в.о. командира роти 12 бригади "Азов" та Олексій Мозговий – інструктор батальйону вишколу особового складу 1 корпусу НГУ "Азов" розповіли 24 Каналу про нелюдські катування та псевдорозслідування росіян. Воїни зазначили, що окупанти фабрикували кримінальні справи з будь-яких матеріалів, які знаходили в зруйнованому Маріуполі.

Як окупанти фабрикували звинувачення

За словами військових, росіяни знаходили трупи цивільних на вулицях і без жодних доказів звинувачували у їх загибелі українських захисників. Слідчі окупантів вимагали від полонених підписувати вигадані зізнання, застосовуючи жорстокий психологічний та фізичний тиск.

Вони з матеріалів, які самі ж створили в місті, робили матеріали для нас. Тобто є якийсь труп на вулиці – слідчий приїхав і каже: "О, так це ж Азовець зробив". І вони їх знаходили,

– сказав Юрій Мозговий.

На початку захисники намагалися чинити опір і відмовлялися підписувати фальсифіковані папери. Однак згодом ворог переходив до катувань на очах у побратимів, змушуючи бійців брати на себе чужу провину.

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Чому окупанти змушували зізнаватися під тортурами

Олексій Мозговий наголосив, що у російських слідчих та тюремників є хворобливе прагнення змусити людину почуватися винною. Навіть коли полонений був готовий підписати будь-який документ аби припинити знущання, загарбники вимагали саме детального усного зізнання.

У них є певний фетиш - примусити тебе ніби зізнатися, змусити відчувати, що ти дійсно це зробив. Всіх змушували, яку б маячню не писали, саме зізнаватися,

– зауважив він.

Брати підкреслили, що більшість співробітників російської тюремної системи катують українських військовополонених не заради отримання інформації, а просто задля власного задоволення. Відчуваючи повну безкарність, вони поводяться як справжні маніяки.

Варто нагадати, що українські захисники потрапили до російського полону після виходу з заводу "Азовсталь" у травні 2022 року. Бійці пройшли через Оленівку, Горлівку та численні російські СІЗО, переживши катування, холод і заморення голодом.