"Они нас не считают людьми": комиссия ООН обнаружила дополнительные доказательства пыток со стороны Кремля

В ООН обнаружили дополнительные свидетельства систематического применения пыток российскими властями. Их применяют как к украинским военнопленным, так и к гражданским лицам.

Географический охват и характер пыток указывают на то, что эти действия осуществлялись как "обычная практика с ощущением безнаказанности". Об этом говорится в новом отчете международной комиссии ООН.

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Как россияне относятся к украинцам в плену

Дальнейшее расследование подтвердило, что пытки активно использовались на территориях Украины, контролируемых Россией. Новые доказательства укрепляют предыдущие выводы о масштабном характере этих преступлений.

Комиссия также обнаружила общие черты в методах пыток, что свидетельствует о систематичности таких действий, особенно в крупных местах лишения свободы на оккупированных территориях и в России, где содержатся украинские заключенные.

Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб России к пыткам во всех местах лишения свободы, расследованных комиссией,

– говорится в отчете.

Там отметили, что сексуальное насилие, преимущественно в отношении мужчин, также систематически используется как форма пыток, и такие случаи зафиксированы почти во всех упомянутых учреждениях.

Кроме того, комиссия собрала свидетельства бывших заключенных о персонале российских тюрем, который получал приказы на жестокое обращение с заключенными. Доказательства свидетельствуют, что в некоторых заведениях приказы о пытках поступали от высшего руководства, которое или поддерживало такое обращение, или не принимало никаких мер для его остановки.

"Хуже всего, то, что преступники делали все молча и профессионально. Я понял, что они делают это со многими, и они нас не считают людьми", – рассказал комиссии один из гражданских, которого пытали десять дней подряд.

23 сентября украинские правоохранители идентифицировали и заочно объявили подозрение 11 российским полицейским, которые организовали одну из самых жестоких застенков в оккупированном Херсоне.