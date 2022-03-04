П*зда всему, – жители Яковлевки на Харьковщине не узнают руины своих домов
Российские военные постоянно бомбят Харьковскую область. От обстрелов оккупантов страдают мирные жители и их дома.
Под удар оккупантов попала и Яковлевка, расположенная в 30 километрах от Харькова. В четверг, 3 марта, рашисты цинично атаковали мирную деревню с воздуха. В результате атаки населенный пункт, в котором проживало почти 600 человек, был практически разрушен.
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По данным спасателей, российские бомбы разгромили до 30 частных домов. 7 человек были ранены, еще 2, к сожалению, погибли.
Шокированный житель Яковлевки показал остатки своего дома. От него и автомобиля остались сплошные руины. "П*зда всему", – эмоционально прокомментировал автор видео.
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